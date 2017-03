Speel variant op Pacman, maar dan met... asperges: “Het geeft een extra boost”

Puurs - Puurs lanceerde tijdens de vastenvoettocht ‘Pman 725’. Dat is een pacman-game in een typisch Puurs jasje gestoken en ontworpen door een jonge inwoner zelf: Nick Peelman (22).

Na de grote springdag voor kleuters en het wereldrecord dabben en de Ketnet Band voor de lagere schoolkinderen wou het gemeentebestuur in het kader van Puurs 725 ook iets voor de secundaire scholen doen. “Daarom hebben we iets laten maken dat nauw aansluit bij hun leefwereld: een eigentijdse, Puurse versie van het bekende Pacman: de Pman 725”, zegt schepen van Jeugd Hilde Van den Poorten (CD&V).

“Asperges in het doolhof geven de bewegende ‘P’ een boost om de duiveltjes te verslaan. We gaan dan ook op zoek naar de strafste Pmanspeler. Met andere woorden: wie heeft de snelste duim, wie behaalt de hoogste score en wordt de Pman 725-kampioen?”

Vastenvoettocht

Dat gaan we misschien al snel weten want tijdens de jaarlijkse vastenvoettocht na afloop van de examens maakten de eerste Puurse jongeren al kennis met de gloednieuwe app. Tijdens de 42ste vastenvoettocht wandelden de leerlingen van Sjabi naar goede gewoonte vijftien kilometer voor het goede doel als sportieve tegenprestatie voor het ingezamelde geld. Via QR-codes op banners onderweg konden ze de app downloaden en zo alvast oefenen.

Het spel is trouwens even simpel als geniaal. En daar heeft een eigen inwoner voor gezorgd. Nick Peelman, die eerder al op zijn 20ste in het nieuws kwam omdat hij internationaal succesvolle games ontwikkelt, maakte de speciale Pman-app. Dat die verdacht veel op Pacman lijkt, is blijkbaar niet erg. “Dat is volkomen wettelijk. Zolang je het spel niet helemaal kopieert of de naam Pacman gebruikt, is er geen enkel probleem”, zegt hij.