Inbrekers kraken kartinghal en dumpen vernielde kluizen in de buurt

Olen - Inbrekers hebben twee kluizen gestolen bij Goodwill Karting op Hoogbuul in Olen. De safes werden in de buurt teruggevonden. “Veel geld zat er niet in”, zegt Matthias De Clercq van Goodwill.

De – minstens twee – dieven die tijdens de nacht van donderdag op vrijdag Goodwill Karting uitkozen, wisten duidelijk waarmee ze bezig waren. Eerst sloegen ze een ruitje stuk in een poort aan de achterkant van het gebouw. Door dit raam konden ze de poort ontgrendelen en openen. “Eenmaal binnen hebben ze twee zware brandkoffers, die verankerd waren in de muur met een koevoet losgewrikt en meegenomen”, weet de uitbater. “Daar is al wat spierkracht voor nodig. Eén van de kluizen lag open achter ons gebouw. De tweede werd ontdekt langs het Albertkanaal, vlak bij de karting. Beide brandkasten zijn vernield. In de ene zaten alleen documenten, in de andere muntgeld en wat briefjes van 5 en 10 euro. De schade aan de kluizen is veel groter dan de buit.”

Kassa’s

De inbrekers beperkten zich niet tot het stelen van de kluizen. “Ze hebben in de cafetaria de kassa gekraakt net als het geldkistje van de karting. Ook hierin zat voornamelijk wisselgeld en wat kleine coupures. Tot slot moest ook de sigarettenautomaat eraan geloven. Alles samen vermoed ik dat ze zo’n 3.000 euro hebben kunnen buitmaken.”

Camerabeveiliging

De karting is beveiligd met camera’s die ’s nachts in werking treden als er beweging wordt opgemerkt. “Op de beelden zien we twee verdachten met rugzak. Hun gezicht bleef meestal verscholen onder een pet of een kap. Wellicht wisten ze ook op voorhand waar ze zouden gefilmd worden.”

Handschoen en koevoet

Tijdens het buurtonderzoek werd een nieuwe koevoet gevonden en een handschoen, wellicht gebruikt door de daders. In de buurt van de karting werd een rode bestelwagen opgemerkt, maar het is niet duidelijk of die wat met de inbraak te maken heeft. De lokale politie Neteland voert het onderzoek.