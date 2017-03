“De wens van premier Michel om het Turks-Koerdische conflict buiten onze grenzen te houden, is ijdele hoop”

Zes gewonden en vijf arrestaties in Brussel naar aanleiding van verkiezingen die volgende maand plaatsvinden in Turkije. Het wekt op z’n minst verbazing. Premier Charles Michel mag dan wel zeggen dat de Turkse kwestie niet in ons land mag worden geïmporteerd, maar in werkelijkheid is dat al lang gebeurd.

Blijkbaar zijn de stemmen van de Turkse Belgen heel belangrijk voor Recep Tayyip Erdogan, die met het referendum over de grondwet op 16 april zijn macht verder wil versterken. In de ogen van veel West-Europeanen gedraagt Erdogan zich nu al als een dictator, maar via het referendum kan hij dat machtsvertoon als onbetwiste leider van zijn land ook wettelijk verankeren.

In Turkije zelf voelt Erdogan zich niet zeker van zijn zaak. Daarom wil hij zo veel mogelijk Turken in het buitenland naar de stembus lokken. Die mensen voelen zich vaak onvoldoende gewaardeerd in het land waar ze wonen en werken, ze koesteren hun dubbele nationaliteit en ze appreciëren Erdogan omdat hij hun moederland opnieuw economisch en politiek op de kaart heeft gezet. Velen van hen zijn verontwaardigd omdat ze vinden dat de Europese Unie te weinig erkenning geeft aan Turkije als volwaardige gesprekspartner op het internationale toneel. Ze bewonderen Erdogan omdat hij opkomt voor zijn land. Dat maakt hun reactie des te heftiger en hun motivatie nog groter om hem te steunen dan die van vele Turken in het thuisland.

Dat de Koerdische gemeenschap in België en andere landen daar heel anders over denkt, is geen wonder. De Koerden voelen zich onderdrukt in Turkije en ze vrezen dat dit alleen maar erger zal worden als Erdogan zijn slag thuishaalt in het referendum.

Vandaar de grote emoties van de voorbije dagen. Het verbod van onze overheden op grote manifestaties voor de Turkse verkiezingscampagnes is op zich juist, want de vlam kan snel in de pan slaan, zoals in Brussel is ­gebleken. Bovendien hebben wij in ons land al meer dan voldoende werk met het organiseren van onze eigen ­democratie om ons ook nog eens met die van andere landen te gaan bemoeien.

Jammer genoeg lopen door zo’n verbod de frustraties alleen nog maar hoger op, waardoor het contraproductief kan worden. Turken en Koerden beschuldigen elkaar van doelbewuste provocatie. En ze roepen de Belgische overheid op om harder op te treden tegen de andere partij. De wens van premier Michel om het conflict buiten onze grenzen te houden, wordt zo ijdele hoop. Het beste wat Michel & co kunnen doen, is proberen te bemiddelen. Na 16 april keert de rust wel weer terug.