Sunrise mikt voor vijfde editie op 30.000 bezoekers in drie dagen

Lille - Danceliefhebbers hebben op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni een afspraak in De Lilse Bergen in Gierle (Lille). Sunrise Festival vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats en dat viert de organisatie met drie dagen festival, tien podia en meer dan 250 artiesten.

De vijfde editie van Sunrise ­Festival moet de eerste jaren in de vergetelheid duwen. De organisatie heeft dan samen met nieuwe partners een doorstart kunnen maken. “We komen uit moeilijk vaarwater, maar we hebben Sunrise ­Festival zien groeien naar een dancefestival met nationale uitstraling”, klinkt het bij de organisatie. “Voor onze vijfde verjaardag breiden we het festival uit naar drie dagen. Op vrijdag hopen we rond de 7.000 kampeerders te verwelkomen. Die avond staan er al dj’s op acht van de tien podia. Zaterdag hopen we op zo’n 15.000 bezoekers en zondag mikken we op 10.000 bezoekers.”

Animatie

Ook Sunrise Festival kiest bewust voor een totaalbeleving en de organisatie kan daarvoor gebruikmaken van het terrein van De Lilse Bergen. “De setting is een grote troef voor ons. We hebben een strand en een vijver met glijbanen, waar we leuke dingen mee kunnen doen. Op de vijver komen enkele attracties. Er vaart ook een partyboot rond, waar zo’n dertig mensen een klein privéfeestje kunnen bouwen. Verder maken we ook nog een animatiezone met springkastelen. Er zal een animatieteam rondlopen om spelletjes in gang te zetten. Dat kan gaan van Twister tot een waterballonnengevecht. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het zal er zijn.”

Naast die randanimatie wordt er natuurlijk ook nog muziek gedraaid op Sunrise Festival. Daarvoor hebben ze meer dan 250 dj’s op de affiche staan.

www.sunrisefestival.be