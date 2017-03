Bazart in Lotto Arena: een op voorhand gewonnen wedstrijd

Een op voorhand gewonnen match was het, het concert dat Bazart vrijdagavond in de Lotto Arena speelde. Mede dankzij het publiek was er geen tijd voor verveling.

De Antwerps-Gentse groep is eigenlijk te groot geworden voor de Lotto Arena. De kaartjes voor dit concert waren in een wip uitverkocht. Voor het tweede concert van zaterdag, zijn er nog slechts enkele plaatsen vrij. Geen wonder dat Bazart op 21 oktober ook is uitgenodigd bij de grote buur, het Sportpaleis.

Bazart slaagt erin om zowel fans van hippe en coole elektroklanken als liefhebbers van de betere meezingmomenten aan te trekken. “We blijven drijven, ik weet alleen niet naar waar”, zong het overwegend jonge publiek in Nacht, het tweede nummer in de set, al meteen mee. En in hits als Tunnels en Chaos namen duizenden mensen met plezier de soms wat eentonige zang van frontman Mathieu Terryn over.

Bazart schrijft teksten waar ook dokters in de filosofie mee zouden wegkomen. Zinsneden als “zelfs zonder licht zijn er tunnels die blijven” of “ik zie het goud aan de rand van de zon” zouden niet misstaan als spreuk aan de muur van moderne woonkamers.

Knappe lichtshow

Op plaat dreigt de muziek van Bazart na een tijdje iets te veel van hetzelfde te worden, maar in de Lotto Arena was er geen tijd voor verveling. Bazart verwende het publiek met veel sfeer, een knappe lichtshow met veel kleuren (zie video), een regen van confetti en een knappe cover van Sterrenstof van de onvolprezen Jeugd van Tegenwoordig. En dan moest Goud nog komen.

“Alle dikzakken willen op mij lijken”, zong Mathieu Terryn in Sterrenstof. Zijn (ongewilde?) rol als hipster neemt grappige vormen aan in de merchandise van de groep. Aan de ingang van de Lotto Arena konden fans zelfs witte sokken met het logo van Bazart kopen. Als je de meest verguisde sokkenkleur van de laatste decennia weer hip kan maken, moet je populariteit wel erg groot zijn.

Daft Punk

Bazart speelde vrijdag in de Lotto Arena ook vier nieuwe nummers. Daarin werd soms geëxperimenteerd met vervormde computerstemmetjes, zodat Daft Punk op enkele ogenblikken erg dichtbij? kwam. Het geeft aan dat de groep zijn sound in de toekomst verder wil uitdiepen.

Tijdens de bisronde mocht het publiek de stembanden schor schreeuwen op het erg mooie Echo en de gigantische hit Goud, waarbij een regen van gouden confetti een einde maakte aan een geslaagde avond.

