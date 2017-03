Verhoogde politieaanwezigheid bij Berchemse stembureaus voor Turks referendum

Berchem - De stemming voor het referendum in Turkije, waarbij de Turkse president Erdogan meer macht kan verwerven, is vrijdag in zaal BluePoint in Berchem rustig verlopen. Van incidenten zoals donderdag in Brussel, waarbij vier mensen gewond raakten, was geen sprake. Opvallend is dat ook mensen die níét voor Erdogan zijn, de president toch meer macht willen geven.

Op zondag 16 april stemt Turkije over een grondwetswijziging. Tot en met zondag 9 april kunnen Turken in België ook hun stem uitbrengen. Dat kan zowel in Brussel als in Berchem. Als de meerderheid van ...