Tijdelijk alternatief voor Cargo dankzij zomerbar ’Lente in het Park’

Antwerpen 2060 - Nu het in de paasvakantie niets wordt met de zomerbar in de hangar van Park Spoor Noord, vormt het aanpalende restaurant Gå Nord vanaf zondag zijn terras om tot een tijdelijke zomerbar.

Lente in het park, zo doopten de initiatiefnemers hun project. “We hebben een groot terras ter beschikking dat op dit moment nog niet door ons cliënteel gebruikt wordt”, zegt Sven Wille van het restaurant. “Daarom willen we deze plek ter beschikking stellen aan de mensen uit de buurt door hier een gezellige zomerbar te installeren.”

Fans van de zomerse Cargo kunnen dus opgelucht ademhalen. “We zullen strandstoelen verhuren en bieden ook cocktails en huisgemaakte limonade aan. Daarnaast voorzien we kleine snacks zoals nacho’s en olijven. In tegenstelling tot ons restaurant houden we dit net zoals de voormalige Cargo zomerbar low budget. Dit moet een plek voor de buurt worden en we hopen dan ook op een grote toeloop.”

Zondag 12u wordt het terras geopend. “Dan zullen we elke dag bij goed weer de deuren openen tot 19u. Zo willen we bijdragen aan het vakantiegevoel”, zegt Wille, die ook kandidaat is om de komende negen jaar een nieuwe invulling aan de zomerbar in de hangar van het park te geven.

Gå Nord, Hardenvoort 5, 2060 Antwerpen