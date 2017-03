Waarom deze Antwerpse advocaat en PVDA’er al jaren strijdt tegen asbestvervuiler Eternit

Antwerpen -

Het is een belangrijke symbolische overwinning, de uitspraak van het Hof van Beroep tegen Eternit deze week. Maar het is niet het eindpunt in de strijd tegen de Belgische multinational. Advocaat Jan Fermon gaat onverstoord verder in zijn strijd, die aanvoelt als die van David tegen Goliath. Want de underdog verdedigen is altijd de drijfveer geweest van de geboren en getogen Antwerpenaar.