Nadal haalt al voor vijfde keer finale in Miami

Rafael Nadal (ATP-7) heeft zich vrijdag voor de finale van het Masters 1.000-toernooi van Miami (6.993.450 dollar) geplaatst. De 30-jarige Spanjaard, vijfde reekshoofd op het hardcourt in Florida, had anderhalf uur nodig om zich met 6-1 en 7-5 van de Italiaan Fabio Fognini (ATP-40) te ontdoen. De Zwitser Roger Federer (ATP-6) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP-16) strijden vrijdagavond om de tweede finaleplaats.

Het toernooi in Miami is één van de weinige die nog op de imposante erelijst van Nadal ontbreekt. De Spanjaard stond wel vier keer eerder in de finale van “het vijfde Grand Slam”. In 2005 verloor hij daarin van Federer, in 2008 van de Rus Nikolay Davydenko en in 2011 en 2014 van de Serviër Novak Djokovic.

Zondag gaat Nadal in zijn 104 finale voor een 70e ATP-titel, de eerste dit seizoen. Eerder dit jaar was hij ook al finalist in het Australian Open en Acapulco.