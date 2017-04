Zeepkistenrace op De Bogaard

Geel - Zondag 14 mei 2017, noteer deze dag alvast in je agenda. Jeugdcentrum De Bogaard bestaat 30 jaar en is in de archieven gedoken om ‘oude’ evenementen nieuw leven in te blazen.

Na 10 jaar vindt opnieuw een zeepkistenrace plaats op de terreinen van De Bogaard!

De jeugdraad en de dienst jeugd schotelen je een dag vol animatie, snelheid en fun voor. Het wordt een epische strijd tussen de verschillende Geelse jeugdverenigingen en jeugdorganisaties waarbij enkel de snelste met de prijzen gaat lopen.

Zin om te laten zien dat jij de snelste bent? Enkele handige harry’s in je vereniging? Of gewoon zin in een leuke namiddag? Schrijf je dan snel in met je vereniging: je vindt een inschrijvingsformulier op http://www.jeugdgeel.be. Om te kunnen deelnemen, moet je tussen 12 en 30 jaar oud zijn. Zet je schrap voor een namiddag vol ambiance.