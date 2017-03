Quick-Step Floors kiest voor rol van underdog in Ronde van Vlaanderen

Quick-Step Floors start zondag met een sterke selectie in de Ronde van Vlaanderen. Een collectief dat er mag staan en waar velen jaloers op zijn. Toch beschouwt de ploeg zich niet als de favoriet voor “Vlaanderens Mooiste” en schikt ze zich in de rol van underdog. “Peter Sagan en Greg Van Avermaet steken er bovenuit”, zegt ploegleider Wilfried Peeters, “maar we hebben een heel sterke ploeg.”

Philippe Gilbert heeft een ritoverwinning en de eindzege op zak in de Driedaagse De Panne-Koksijde en twee tweede plaatsen, in E3 Harelbeke en Dwars door Vlaanderen. “Philippe is in vorm”, beseft ook de ploegleider. “Hij koerst hier met enorm veel goesting, heeft echt honger naar succes in de kasseiklassiekers en die eindzege was goed voor zijn vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat hij onze enige kopman is, net zoals andere jaren spelen we meerdere troeven uit. Dat is altijd onze sterkte geweest en dat passen we ook nu toe. Ik ga niets over onze tactiek uit de doeken doen natuurlijk, maar in de koers zelf zullen we meerdere namen vooruit schuiven.”

“Voor mij zijn Sagan en Van Avermaet de grote favorieten”, aldus Peeters. “Zij moeten de koers maken, wij kiezen voor de rol van underdog. Philippe is goed, hij heeft een sterke ploeg om zich heen. Het wordt zaak om goede afspraken te maken. Ik verwacht ook veel van Yves Lampaert, Stybar is ook sterk en Tom Boonen mag je niet onderschatten. Hij is niet de grote favoriet, maar hij kan de Ronde ook winnen en in deze weken is hij altijd goed, met hem weet je nooit.”

“Er is geen druk om te winnen”, stelt Peeters. “We hebben al 21 overwinningen op zak, met verschillende renners. Natuurlijk winnen wij graag een klassieker, maar wij hebben al mooie zeges op zak. Er is geen enkele ploeg die zoveel koersen heeft gewonnen, met zoveel verschillende renners. Je kan niet elk jaar één van de vijf grote klassiekers winnen, maar ook die andere wedstrijden zijn belangrijk. Er is geen druk, wij rijden om te winnen zondag, zoals we dat altijd doen.”

Selectie: Tom Boonen (Bel), Philippe Gilbert (Bel), Iljo Keisse (Bel), Yves Lampaert (Bel), Zdenek Stybar (Tsj), Niki Terpstra (Ned), Matteo Trentin (Ita) en Julien Vermote (Bel)