Joodse gemeenschap in Antwerpen verontrust na wetsvoorstel onverdoofd slachten: “Koosjer vlees of géén vlees”

Antwerpen -

Als ik geen koosjer vlees meer kan kopen in België, dan vertrek ik met vrouw en kinderen,” zegt Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel. Het wetsvoorstel dat onverdoofd slachten moet verbieden in België, doet de gemoederen hoog oplaaien bij de joodse gemeenschap in Antwerpen.