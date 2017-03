VIDEO. Deze arme hond at een joint en het resultaat is verre van vrolijk

Tijdens zijn dagelijkse wandeling had Gunnar, een Weimaraner uit Glasgow, een joint opgegeten. Die beviel hem duidelijk niet, en zijn baasje nam hem meteen mee naar de dierenkliniek waar ze haar hond filmde in de wachtkamer. Die video is even tragisch als grappig.

“Het gebeurt niet elke dag dat je hond stoned is omdat hij een joint at tijdens zijn wandeling en naar de dierenkliniek moet”, met die tekst postte Chloe O’Neill de video van haar hond. Het arme dier staat duidelijk onvast op zijn poten en zoekt steun tegen de deur naast hem.

Video: kaltura

Op Twitter werd vooral vrolijk gereageerd, maar niet zonder een gepaste dosis bezorgdheid. “De geleidehond van mijn blinde vriend heeft ook ooit een verborgen voorraad opgegeten en was dagenlang stoned”, reageert Harald Fossberg. Een ander is duidelijk meer bezorgd: “Is hij in orde? Sorry ik weet dat het mijn zaken niet zijn, maar hij doet me denken aan mijn hond en ik hoop dat hij oke is.”