Schaatsteam van Bart Swings stopt ermee

Brussel - Team Victorie, de schaatsploeg van Bart Swings, houdt op te bestaan. Dat heeft de manager van de ploeg, de vroegere Nederlandse rijdster Renate Groenewold, vrijdag bekendgemaakt.

Het betekent dat de tien schaatsers van de ploeg hun eigen weg moeten gaan. Naast Swings maakte onder mee olympisch kampioen Michel Mulder deel uit van de formatie, die minder dan een jaar geleden werd samengesteld. Victorie is er in die periode niet in geslaagd een sponsor te vinden.

Sportief heeft het bestaan van Team Victorie voor Swings weinig opgeleverd. De beste Belgische schaatser had er geen trainingspartners van gelijk niveau, die hij daarvoor bij Team Stressless in de Nederlander Jan Blokhuijsen wel had.

Met zijn coach Jelle Spruyt, die ook aan Team Victorie was verbonden, moet Swings op zoek naar schaatsers, die hem nieuwe impulsen kunnen bieden. In de voorbereiding op de Olympische Winterspelen, over minder dan een jaar in Zuid-Korea, heeft Swings financiële steun van Sport Vlaanderen. De student uit Leuven is één van de weinige Belgische kandidaten voor een medaille.