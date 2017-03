Het enige interview van schepen Ludo Van Campenhout over zijn alcoholprobleem: “Door de stress is de verleiding soms groot”

Antwerpen - Het had voor de Antwerpse schepen van Sport een absoluut topweekend moeten worden, met de start van de Ronde van Vlaanderen in zijn stad. Maar Ludo Van Campenhout kwam deze week toch vooral in het nieuws door zijn problemen met alcohol. Wat is er precies aan de hand? Van Campenhout geeft één interview: aan uw krant.

Ludo Van Campenhout (50) is een echte survivor. In het vorige Antwerpse stadsbestuur was hij de enige niet-sp.a’er die aanspraak mocht maken op de rol van sparringpartner van de autoritaire sp.a-burgemeester ...