Vluchtende Fransman rijdt in op combi, twee uur later opnieuw achtervolging op E19

Een 30-jarige Fransman is vrijdagochtend rond 2 uur klemgereden op de E19 tussen Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor. De man werd op dat moment achtervolgd door politiewagens van verschillende zones en van de wegpolitie.

Waarom de achtervolging begonnen was, kon gisteren niemand zeggen. Wat wel zeker is, is dat de chauffeur tijdens zijn vlucht inreed op een combi van de politiezone Grens (Essen, Wuustwezel, Kalmthout) die mee de achtervolging had ingezet. Een van de inspecteurs in de combi is door de crash vijf dagen arbeidsongeschikt, voornamelijk door stijve spieren.

In de auto van de vluchtende Fransman vond de politie zes kilogram cannabis, dat bevestigt het parket. “De verdachte werd vrijdagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zegt parketwoordvoerder Ken Witpas.

Verdachte bestelwagen

Twee uur na de eerste achtervolging was het opnieuw prijs in de noordrand van Antwerpen. In Brasschaat koos een verdachte bestelwagen het hazenpad. Via de E19 ging het in de richting van Nederland. Pas voorbij Breda kon de wagen klemgereden worden, na een achtervolging van ongeveer veertig kilometer.

De bestuurder, een 23-jarige man uit Den Haag, bleek kort voordien een cannabisplantage geoogst te hebben. De koffer van zijn wagen lag vol met de oogst. In de bestelwagen vond de Nederlandse politie bovendien een vuurwapen.

De man werd aangehouden en opgesloten.