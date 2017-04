Bewonder de voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos

Ranst - De voorjaarsbloei is een uitgelezen moment om te wandelen in het Ranstse Zevenbergenbos . Op zondag 9 april kan u dat met eigen ogen zien tussen 10 en 17u.

Het hele bos is dan vrij toegankelijk. Er zijn ook spelletjes voor jong en oud en gratis geleide wandelingen vertrekken aan de Drogenhofschuur Schawijkstraat 105 om 10, 11, 13.30 en 14.30u. Wie liever alleen stapt, kan een bewegwijzerde wandellus met infoborden volgen. Honden mogen mee als ze aan de leiband blijven.

In het natuurcafé Drogenhofschuur kan u terecht voor koude dranken, soep of heerlijke pannenkoeken. Wie met de auto komt, parkeert best aan het kerkhof van Ranst. Fietsers vinden stallingen aan de Drogenhofschuur.

http://www.natuurpunt.be/zevenbergenbos