De bijzondere passie van UA-rector Van Goethem: 19e-eeuwse stadsgezichten beheren

Antwerpen -

Rector Herman Van Goethem van de Universiteit Antwerpen heeft een bijzondere passie. Hij beheert een grote collectie stadsgezichten van Antwerpen uit de negentiende eeuw. Onlangs kreeg hij twee oude fotoalbums in handen. Speciaal voor CittA maakt hij een selectie van de tien meest bijzondere beelden die een uitzonderlijke blik werpen op het stadsleven in Antwerpen in de negentiende eeuw. “Het gaat om foto’s van Antwerpen die nergens anders te vinden zijn.”