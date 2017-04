In Antwerpen gaat volgende week ‘Cloudboy’ in première. Een familiefilm over een Vlaamse jongen die tegen zijn wil op bezoek moet bij zijn moeder in Zweden om haar beter te leren kennen. De hoofdrol is voor de 13-jarige Daan Roofthooft uit Borgerhout, die tegenover Europese topacteurs kwam te staan, én tijdens de draaiperiode het avontuur van zijn leven meemaakte. De vaderrol in de film is voor de Vlaamse acteur Geert Van Rampelberg.