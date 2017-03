Joepie, paasvakantie! Met deze tien tips maak je van het eerste weekend alvast een succes

Goed begonnen is half gewonnen. GvA selecteerde tien toeristische weekendtips om - alleen of in gezinsverband - de paasvakantie op gang te trappen. Dat de Ronde van Vlaanderen vanuit Antwerpen vertrekt, zal je al wel weten. maar misschien ben je meer gecharmeerd door een knusse rommelmart, een rondleiding in de Opera of een bezoekje aan de kinderboerderij.

1. Geschiedkundige fietstocht, Antwerpen

Wat: Cyclant bracht de winter door in bibliotheken en archieven, op zoek naar de mooiste sportverhalen van de Scheldestad. Een fietstocht voert deelnemers van de ene naar de andere legendarische locatie. “Vul je bidon met trappist en suikerwater en volg onze eigen Stan Ockers langs de hoogte- en dieptepunten van de Antwerpse sportgeschiedenis”, prijst Cyclant de fietstocht aan.

Wanneer: Vrijdag 31 maart om 18u en zaterdag 1 april om 10u. Vertrek aan de Pelikaanstraat 3 in Antwerpen. Deelnemen kost 10 euro.

Info: www.cyclant.com

Stan Ockers in 1956. Foto: ASSOCIATED PRESS

2. Rommelmarkt, Deurne

Wat: Van oude meubels over spelletjes tot kleding: de rommelmarkt van basisschool Axi Joma (Sint Fredegandusstraat 32, Deurne) zet het allemaal in de vitrine. Wie zelf wil verkopen, betaalt 2 euro per strekkende meter.

Wanneer: Zaterdag 1 april, van 9u tot 17u. De toegang is gratis.

Info: www.eventstm.be

Foto: Kioni Papadopoulos

3. Rondleiding in Opera, Antwerpen

Wat: Tijdens de rondleiding krijgt de bezoeker een beter inzicht in de artistieke en logistieke werking van de Opera, gelegen aan de Antwerpse Frankrijklei. “In het operagebouw staan bezoekers vaak versteld van de prachtige plafondschildering, de bijzondere akoestiek en het grootse zijtoneel”, verklapt een gids.

Wanneer: Zaterdag 1 april, van 15u tot 17u. Tickets kosten 6 euro.

Info: www.operaballet.be

Foto: Pol De Wilde - Corelio

4. Spookwandeling, Antwerpen

Wat: De spookwandeling loodst deelnemers langs de kleine straatjes van de stad. “Op bijzondere plekjes vertellen we ware en ongelofelijke verhalen. En groot of klein, stoer en bang: iedereen herbeleeft de eeuwenoude angst voor spoken”, blikt een medewerker vooruit.

Wanneer: Zaterdag 1 april, van 21u tot 22.30u. Inschrijven kost 12,5 euro.

Info: www.ghostwalk.be

Foto: DBA

5. Nachtegalenpark, Antwerpen

Wat: Het Nachtegalenpark - met de parken Vogelenzang, Den Brandt, het Middelheim en Hortiflora - is goed voor 90 hectare groen. Het park huisvest grote grasvelden, een speeltuin en een klein dierenpark. Ook het Middelheimmuseum en de historische thematuinen zoals de Dodoens- en Rubenstuin lonen de moeite.

Wanneer: Dagelijks van maandag tot zondag. De toegang is gratis.

Info: www.melkerij-nachtegalenpark.be

Foto: Bert Hulselmans

6. Kinderboerderij, Deurne

Wat: De Kinderboerderij van het Rivierenhof is weer open. Maak kennis met de wereld van de boer, zijn dieren (konijnen, geiten en schapen) en het erf. Ben je creatief en is knutselen meer jouw ding? Of ben je sterk in het oplossen van zoektochten? De Kinderboerderij biedt het allemaal.

Wanneer: Zondag 2 april, van 13u tot 17u. De toegang is gratis.

Info: www.rivierenhof.be

Foto: koen fasseur

7. Winkelzondag, Antwerpen

Wat: Elke eerste zondag van de maand zijn er heel wat winkels open in het historische centrum. Optredens of kleine evenementen onderweg maken de winkelzondagen nog gezelliger. Test ook de nieuwe digitale tools in een aantal winkels rondom de Meir. De gratis app OJOO leidt bezoekers langs de verrassende Innovation Boulevard-winkelroute.

Wanneer: Zondag 2 april.

Info: www.visitantwerpen.be

Foto: Joris Herregods

8. Vogeltelling, Antwerpen

Wat: Natuurpunt ziet ze vliegen, en brengt ze in één adem ook in kaart. De jaarlijkse vogeltelling van de milieubeweging is een must see voor natuurliefhebbers. Wie de tellers aan de slag wil zien, verzamelt om 7.30u aan de zuidelijke ingang van Park Spoor Oost.

Wanneer: Zondag 2 april, van 7.30u tot 9u.

Info: www.natuurpunt.be

Foto: IMAGEGLOBE

9. Vertelwandeling, Antwerpen

Wat: Een spannende zoektocht naar de schat van Alva. Oude verhalen en mysterieuze aanwijzingen op een kaart zetten deelnemers op het juiste spoor. Kunnen zijn de code kraken en de schat van de Hellebaarden vinden? De zoektocht vertrekt aan het Zuiderpershuis.

Wanneer: Zondag 2 april, van 14u tot 15.30u. Tickets kosten 7,5 euro.

Info: www.ghostwalk.be

Foto: Jan Van der Perre

10. Ronde van Vlaanderen, Antwerpen

Wat: Vanaf 8 uur opent het fandorp op de Groenplaats zijn deuren. Je vindt er standjes over wielrennen en fietsen. En natuurlijk kan je de Ronde van Vlaanderen op groot scherm volgen terwijl je geniet van lekkere hapjes en drankjes.

Wanneer: Zondag 2 april, van 8u tot 18u.

Info: www.rondevanvlaanderen.be