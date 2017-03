Tweeling doet alle harten smelten wanneer ze scène uit Frozen naspelen

De Disneyfilm Frozen heeft in enkele jaren tijd de harten gestolen van vele jonge kijkertjes, en dat is ook in het gezin van de Amerikaanse Colleen Jordan het geval. Haar tweeling Maddie en Scarlett had al zo vaak de film gezien dat de baby’s zelfs zonder moeite de openingsscène uit de film konden naspelen. Een filmpje die de moeder tijdens het stukje toneel maakte, gaat intussen de wereld rond.

Jordan plaatste de beelden maandag op haar Facebook-profiel. De baby’s van amper anderhalf jaar oud hadden zichtbaar nauwelijks begeleiding van de film zelf nodig om alles perfect na te bootsen. Een paar keer kijken naar het scherm volstond om twee minuten lang op de juiste momenten te gaan liggen of rond te lopen.

“Ze verbazen me elke dag”, vertelde Jordan achteraf aan Inquisitr. “Ze hebben allebei een erg sterk geheugen en houden van boeken. We lezen bijna twintig verhaaltjes per dag aan hen voor.” De hartverwarmende momenten hebben op minder dan vier dagen tijd al meer dan zes miljoen kijkers kunnen lokken.