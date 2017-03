Degenkolb en Stuyven hebben plan voor de Ronde: “Sterkte van onze ploeg uitbuiten”

John Degenkolb moet zondag in de Ronde van Vlaanderen de afwerker worden binnen het Trek-Segafredo-team. In 2016 was de 27-jarige Duitser er na een zware val niet bij in de Ronde, in 2015 werd hij zevende. Jasper Stuyven is na de Duitser de schaduwkopman binnen de Amerikaanse ploeg. Edward Theuns is helper en moet ervoor zorgen dat Degenkolb en Stuyven zo veel mogelijk energie kunnen sparen in hun tocht naar Oudenaarde.

“Ik heb na Gent-Wevelgem een goede relaxte week achter de rug. Ik trok huiswaarts en bereidde me daar voor op de Ronde van Vlaanderen”, stelde John Degenkolb vrijdag op een persconferentie. “Sommige van mijn teamgenoten werkten de Driedaagse De Panne-Koksijde af, ik wou wat meer rust. Gisteren/donderdag deden we een verkenning van het parcours van de Ronde, we reden zowat vijf uur. Of ik mezelf bij de favorieten mag rekenen? Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat Peter Sagan en Greg Van Avermaet dé twee topfavorieten zijn. Al schuif ik Greg toch nog iets meer naar voor dan de wereldkampioen. Heb je Van Avermaet de laatste koersen bezig gezien? Imposant”.

“Ikzelf kan terugvallen op een zeer sterke ploeg. Voor mij komen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de twee belangrijkste koersen van het seizoen eraan. In die wedstrijden mag je jezelf niet meer wegsteken. Of ik opnieuw op mijn vormpeil zit van het voor mij fantastische seizoen 2015? Moeilijk om zeggen maar ik ben goed. Dat laten ook diverse waarden uitschijnen. Ik hoef niet bang te zijn maar in koersen als de Ronde van Vlaanderen moet alles perfect meezitten. Zonder de factor geluk win je niet ook al ben je zeer sterk. Dat de finales alsmaar vroeger beginnen spreekt in mijn voordeel. Zeker met deze ploeg rondom mij. Anticiperen? Dat is precies hét modewoord van het huidige wielrennen geworden. Neen, wij gaan uit van onze eigen mogelijkheden. De resultaten in Gent-Wevelgem en de E3 Harelbeke vielen, door allerlei omstandigheden, tegen maar zondag starten we in een nieuwe koers en terug vanaf nul. Of ik een voorkeur heb qua klassiekers? Niet echt. Ik zet ze allemaal op hetzelfde niveau maar die van zondag wil ik zeker wel op mijn palmares schrijven”, meldde Degenkolb nog.

Stuyven: “Alles in eigen handen houden”

Jasper Stuyven is na de Duitser de schaduwkopman binnen Trek-Segafredo. Hij blijft het volste vertrouwen genieten van zijn team ook al kwam Stuyven niet echt op de voorgrond.

“Ik kan niet ontkennen dat tijdens de laatste koersen mijn resultaten wat tegen vielen. Dat is nu eenmaal zo, maar dat wil daarom niet zeggen dat de conditie helemaal in een dipje zit”, verduidelijkte Stuyven vrijdag. “Wij moeten zondag de sterkte van onze ploeg uitbuiten. Ik start in Antwerpen alvast met heel wat vertrouwen. De koers vertrekt met twee uitgesproken topfavorieten. Greg Van Avermaet en Peter Sagan. En dat kan wel eens in ons voordeel spelen. Het komt erop aan zo te koersen dat we alles in eigen handen houden. We mogen er niet voor zorgen dat we een bepaald koersfeit niet meer kunnen rechtzetten.”

De andere Belg in het gezelschap van Trek-Segafredo, Edward Theuns, moet zich wegcijferen voor de kopmannen “Ik ken mijn plaats. Ik weet dat ik het kopmanschap niet moet opeisen in de Ronde. Ik ga mee als helper. In Gent-Wevelgem was dat het geval en dat zal komende zondag niet anders zijn”, gaf Theuns mee. “Tijdens de laatste lus met de Oude Kwaremont en de Paterberg hoef je mij niet meer te verwachten voorin. Dan zal mijn rol al lang uitgespeeld zijn maar moeten John of Jasper van mijn geleverde inspanningen vruchten dragen.”