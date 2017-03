Deinze krijgt geen gelijk van voetbalbond en krijgt 34 punten niet terug

Het beroep van KMSK Deinze is ongegrond verklaard door de Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Daardoor blijft de club laatste in de eerste amateurliga, en door hun grote achterstand is er slechts een waterkans om de degradatie nog te ontlopen. Deinze zal waarschijnlijk wel nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen om daar alsnog hun gelijk te halen.

Deinze verloor maar liefst 34 punten in de eerste amateurliga nadat het Beroepscomité van de KBVB oordeelde dat flankverdediger Jarric Buysse niet speelgerechtigd was. Daardoor verloor Deinze elke wedstrijd waarin Buysse was opgesteld met forfaitcijfers. De club donderde genadeloos van de derde plek naar de rode lantaarn in het klassement. Intussen volgt Deinze met nog vier speeldagen te gaan op zes punten van Sprimont-Comblain, en elf punten van White Star Brussels en Koksijde.

Deinze zocht de steun van advocaat Walter Van Steenbrugge en tekende evocatieberoep aan, maar dat beroep werd nu dus ongegrond verklaard. De Evocatiecommissie moest controleren of de regels werden nageleefd tijdens de procedure, maar de commissie kwam tot de conclusie dat het Beroepscomité wel degelijk gegronde argumenten had om Deinze te straffen.

Deinze geeft om 17 uur een persconferentie met meester Van Steenbrugge. Er wordt verwacht dat de club daar aankondigt naar het BAS te gaan, om zo alsnog hun punten terug te krijgen. Dit weekend speelt Deinze in de eerste amateurliga tegen Seraing, nota bene de club die de klacht over Buysse indiende.