Dames van In Utero lanceren indoorfestival

Mechelen - Anderhalf jaar geleden begonnen Karolien van Humbeeck, Tinne Vandersmissen en Lien Peters met In Utero Concerts: alternatieve concertavonden met een gedurfde programmatie. “Onze zevende editie op 26 mei wordt een indoorfestival in het Cultuurcentrum. Hiermee willen we de Mechelse festivalzomer in gang zetten”, vertellen ze.

“We gaan alle drie graag naar café- en cluboptredens in grootsteden als Brussel, Gent en Antwerpen, maar in Mechelen zelf misten we dat alternatieve clubcircuit”, zeggen de dames. Dus besloten Karolien van Humbeeck (37), Tinne Vandersmissen (36) en Lien Peters (36) anderhalf jaar geleden om zelf concertavonden te organiseren onder de naam In Utero, naar het laatste studioalbum van Nirvana. “Ook omdat we drie vrouwen zijn en het internationaal klinkt, want we hebben ambities.”

“Van krautrock tot psychedelische rock en live-elektronica: onze programmatie is vrij niche. Het is dus niet altijd evident om een breed publiek aan te spreken, maar aan de opkomst te zien, werkt het wel.” Intussen hebben ze er zes edities opzitten, waarvan de meeste plaatsvonden in de Club op het Douaneplein. “Een ideale locatie voor onze optredens, maar we willen underground ook meer naar de binnenstad trekken.”

Dus lanceren de drie, in samenwerking met het Mechelse Cultuurcentrum, op 26 mei In Utero Festival. “Een verlengstuk van de concertavonden, maar dan met vijf bands in plaats van twee. En dit keer niet enkel met bands van Belgische bodem, namelijk B R I Q U E V I L L E en paper hats, maar ook met drie internationale acts: Nordra, Mai Mai Mai en Gnod.”

Die bands zullen afwisselend optreden in de grote en kleine zaal van het Cultuurcentrum. Tussendoor draait de Brusselse NIXIES plaatjes. “Om ook de doorgang tussen de twee concertzalen iets meer onder te dompelen in een festivalsfeer, zal het Mechelse visualcollectief Circle ø Stripe daar lichtinstallaties neerzetten.”