Twee jaar cel gevorderd voor inbraak in restaurant van Willy Steveniers

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft twee jaar cel en 1.200 euro boete gevorderd voor Okan Y. (24) en Mohamed B.A. (21), die vervolgd worden voor een inbraak in De Nachtegaal, het restaurant van basketlegende Willy Steveniers vlak bij het Nachtegalenpark in Antwerpen. Ze werden betrapt door Steveniers zoon en ramden tijdens hun vlucht een politiecombi.

Nathan Steveniers lag in de nacht van 28 op 29 november 2015 te slapen in het appartement boven het restaurant, toen hij rond 4.30u gewekt werd door gestommel. Hij riep dat hij een pistool ging nemen, waarna drie mannen met een koevoet het Nachtegalenpark in vluchtten.

Toen de politie ter plaatse kwam, zag ze een auto met een hoge snelheid de parking naast het park oprijden en een man over de omheining kruipen. De politiepatrouille blokkeerde de uitgang van de parking met een combi. De auto ramde daarop het politievoertuig en scheurde weg.

De vlucht duurde niet lang, want enkele straten verderop verloor de bestuurder de controle over het stuur en knalde tegen een geparkeerde auto. De politie kon bestuurder Okan Y. in de boeien slaan, de andere daders konden ontkomen.

Joint

Okan Y. ontkende iedere betrokkenheid bij de inbraak en verklaarde dat hij de parking was opgereden om een joint te roken. Toen hij de politie zag, was hij gevlucht. In de wagen werden twee bivakmutsen, een bijl en gereedschap aangetroffen.

Nazicht van zijn gsm en het DNA in een van de mutsen leidde naar Mohamed B.A. Ook hij ontkende de inbraak. Beide beklaagden vroegen de vrijspraak.

Vonnis op 28 april.