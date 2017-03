Gratis stadsfestival Plug In strandt op Grindparking De Nekker

Mechelen - Na een jaar radiostilte is het gratis stadsfestival Plug In terug van weggeweest. “Op 19 mei strijken we neer op de Grindparking van De Nekker”, vertelt organisator Stef Winkeleer (21) van Hexagon.

“Gehoorschade staat ook dit b “Gehoorschade staat ook dit keer centraal, en naast elektronische muziek, zetten we ook in op de totaalbeleving van de festivalgangers door een originele inkleding”, zegt Winkeleer. Plug In Festival werd in 2010 opgestart als bachelorproef van Eline Gregoir, Stefan De Swert en Toon Wagemans in kader van de opleiding Communicatiemanagement aan Thomas More Mechelen. Na vijf jaar gaven ze de fakkel door aan het Mechels eventbureau Hexagon van Mathieu de Coninck (20), Max Trentels (23), Maarten Boodts (19), Stef Winkeleer (21) en Frederic Gobin (26).

Tussen 18u en middernacht draaien onder andere Konna en KAGGE & BOWEN plaatjes. Wie nadien wil verder feesten, kan terecht in de Club voor een afterparty door Lunar.