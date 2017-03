FIFA speelt resultaten intern onderzoek naar schandaal door aan Zwitsers gerecht

De Wereldvoetbalbond heeft de resultaten van het intern onderzoek naar corruptie binnen de FIFA aan het Zwitsers gerecht overgemaakt. Dat heeft de FIFA vrijdag bevestigd.

Na een onderzoek dat in juni 2015 geopend werd en 22 maanden duurde heeft de FIFA een rapport van meer dan 1300 pagina’s en 20.000 pagina’s aan bewijsstukken naar de autoriteiten doorgestuurd. Ook het Amerikaans gerecht zal op de hoogte gebracht worden. Over de inhoud van het dossier deed de Wereldvoetbalbond geen verklaringen, namen werden er dus niet genoemd.

“Het onderzoek is nu afgerond, de bewijzen zijn naar de autoriteiten gestuurd. Zij zullen degenen die zich verrijkt hebben en die hun functie misbruikt hebben kunnen vervolgen. De FIFA zelf wil zijn focus opnieuw op het voetbal leggen, voor de fans en de spelers over de hele wereld”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

De Wereldvoetbalbond startte in juni 2015 met een intern onderzoek nadat het Zwitsers Openbaar Ministerie (MPC) en het Amerikaans gerecht een gerechtelijk onderzoek geopend hadden naar corruptie in het voetbal. De bal ging in mei 2015 aan het rollen, uitgerekend op de vooravond van een FIFA-congres in Zürich. Verschillende bestuursleden werden toen in hun hotel opgepakt en beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. In totaal heeft het gerecht zo’n 40 personen in het vizier, enkelen onder hen hebben al schuldig gepleit.