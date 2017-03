‘Temptation’ Ken heeft een broer en ook hij mag er zijn

Dat ‘Temptation Island’-verleider Ken Stoffers (24) in de smaak valt bij veel dames is geen geheim, maar wist je dat de singer-songwriter uit het Nederlandse Haarlem ook een knappe oudere broer heeft?

De knapperd heet Martijn, Matt voor de vrienden, is 26 jaar en heeft in plaats van lang, krullend haar een warrige blonde coupe. Hij woont in Nunspeet in de provincie Gelderland, maar brengt de meeste tijd door in Duitsland. Ken zijn broer is immers ook actief in de muziekbranche en zelfs al een tikje succesvoller: hij maakt sinds 2014 deel uit van de Duitse boyband Feuerherz, die door het land trekt met schlagermuziek.

Als Matt niet op een podium staat, klust hij bij als model. De blonde hunk heeft een contract bij modellenbureau Max Models. Zie jij de gelijkenissen met Ken op deze Instagramfoto’s?

