Antwerpse Ring muurvast door verschillende ongevallen: “Avondspits is al begonnen”

Antwerpen - “De avondspits in Antwerpen is al begonnen.” Zo klinkt het vrijdagmiddag om 12.45 uur bij het Vlaams Verkeerscentrum. “We zien het ene incident na het andere gebeuren. Files alom.” Vanaf 14 uur is de Waaslandtunnel ook tijdelijk dicht.

Op de Antwerpse ring richting Gent staat er een file van het knooppunt met de E313 in Antwerpen-Oost tot helemaal aan de Kennedytunnel na een ongeval net voor die tunnel. Een personenwagen raakte er na een aanrijding gekneld tussen twee vrachtwagens en er was maar één rijstrook beschikbaar. Om 13.30 uur was de weg weer vrij. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om het zuidelijke deel van de Antwerpse ring vrijdagnamiddag indien mogelijk te vermijden en voor de R2 te kiezen. Het verkeer over langere afstand vanuit Hasselt naar Gent rijdt beter om via Brussel.

Andere ongevallen

Door een ongeval in Berchem is er nu ook hinder richting Nederland. En ter hoogte van Antwerpen-Zuid, vlak voor de aansluiting van de A12 met de R1 richting Nederland gebeurde rond 12.55 uur ook een ongeval. Daar was de weg om 13.45 uur weer vrij.

Ook op Linkeroever staat er - op de E17 - intussen een lange file, maar die staat volgens het Verkeerscentrum los van het ongeval en zou veeleer een combinatie van een lang uitgelopen ochtendspits en de paasuittocht zijn.

De Antwerpse politie laat weten dat vanaf 14 uur de Waaslandtunnel ook tijdelijk dicht is “voor reiniging in het kader van de Ronde van Vlaanderen.”

Wat een drukte vanmiddag in #Antwerpen! We zien er het ene incident na het andere gebeuren. Files alom. Hou rekening met fikse vertragingen. pic.twitter.com/qRVkxsdsYK — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) March 31, 2017

Avondspits in A'pen is begonnen! Files ->Gent door eerder ongeval aan de Kennedytunnel. Nu ook hinder naar NL door een ongeval in Berchem. pic.twitter.com/OrFMFdjr4B — VRT Verkeer (@verkeersanker) March 31, 2017