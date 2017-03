Geen tijd voor verveling tijdens paasvakantie

Ranst - De Ranstse jongens en meisjes zullen tijdens de paasvakantie geen tijd hebben om zich te vervelen want naast een sportkamp kunnen ze van 3 tot en met 14 april ook terecht op het speelplein in de gemeentelijke lagere school De Knipoog in de Schoolstraat 17.

De jongens en meisjes worden ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën

Alle kinderen vanaf de instapklas tot het zesde leerjaar zijn welkom. Er is al gratis toezicht vanaf 7.30u en de activiteiten starten vanaf 9u. De dag zit er op om 16u maar de kinderen kunnen tot 18u blijven.

In de eerste week is het thema ‘Kauwboys en Indianen’ en tijdens de tweede week is ‘Architect Tuur’ het onderwerp waarrond geknutseld en gespeeld wordt. Op woensdag gebeurt er altijs iets speciaalls. Op 5 april is er een workshop over ‘Muziek is de max’ en een week later vertelt de luchtarchitect over het bouwen van luchtkastelen.

Het is trouwens een speciaal jaar voor de speelpleinwerking want ze vieren hun twintigste verjaardag en dat resulteert in het jaarthema: Speelplein Ranst 20 jaar POPu(p)lair.

http://www.speelpleinranst.be