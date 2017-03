Vijf amokmakers opgepakt bij rellen aan Turkse ambassade, zes gewonden

Brussel - De Brusselse politie verhoogt de waakzaamheid aan de Turkse ambassade waar het donderdag tot een gewelddadig treffen kwam tussen voor- en tegenstanders van het Erdogan-regime en het referendum dat meer macht moet geven aan de president. Er vielen zes gewonden, vijf mensen zijn opgepakt.

Donderdagnamiddag zijn aan de Turkse ambassade in Brussel gevechten uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

“Meerdere personen hebben elkaar geslagen en gestoken, onder andere ook met een mes en een ijzeren staaf. Er zijn vijf gewonden onder de vermoedelijke daders van de slagen en steken. Een dame raakte ook gewond. Ze verblijft momenteel nog steeds in het ziekenhuis.

“Vier personen werden van hun vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket. Ze zullen vandaag worden verhoord. Een vijfde persoon werd van zijn vrijheid beroofd, maar moest in het ziekenhuis blijven wegens zijn verwondingen. Hij zal worden verhoord zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat. Een ijzeren staaf die vermoedelijk werd gebruikt om slagen toe te dienen, werd gevonden en in beslag genomen ter analyse”, zegt Pierre Geerinckx van het Brusselse parket..

De Brusselse lokale politie voorziet in de komende dagen een verhoogde aanwezigheid in de omgeving van de Turkse ambassade.

Ook in het Antwerpse Berchem kunnen Turken nog tot 9 april hun stem uitbrengen. Het aantal agenten wordt daar voorlopig niet verhoogd. Er is wel gevraagd aan de agenten die daar sowieso al een oogje in het zeil houden, om extra waakzaam te zijn voor de rest van de stemperiode.