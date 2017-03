Eerste kwaliteitsmeting in de geestelijke gezondheidszorg

Brussel - Net als algemene ziekenhuizen meet ook de geestelijke gezondheidszorg zijn kwaliteit met kwaliteitsindicatoren. In 2016 gebeurden de eerste metingen. De resultaten naar drie indicatoren (inzet van ervaringsdeskundigen, het suïcidepreventiebeleid en de volledigheid van het geneesmiddelenvoorschriften) zijn vrijdag bekendgemaakt door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Aan de eerste metingen van 2016 namen 100 voorzieningen deel: psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, enkele revalidatiecentra en verslavingszorgcentra en een beperkt aantal mobiele teams. Daarnaast werden 5.305 patiënten bevraagd over hun ervaringen met deze voorzieningen en met de mobiele teams via de Vlaamse Patiënten Peiling.

“Uit de Vlaamse Patiënten Peiling blijkt een gemiddelde tevredenheidsscore van 7,9/10, over alle zorgvormen en alle aspecten van kwaliteit heen, en dat is een heel goede score”, zeggen Gert Peeters en Frieda Matthys, voorzitters van het indicatorenproject geestelijke gezondheidszorg, in het persbericht. Ze willen daar nog niet al te grote conclusies aan verbinden. “Dit was een eerste meting, een soort testmeting waar nog lang niet alle voorzieningen hebben aan deelgenomen. Uiteraard legt deze eerste peiling ook enkele belangrijke werkpunten (onder meer op gebied van informatieverstrekking en inspraak van patiënten, nvdr.) bloot voor de deelnemende voorzieningen. Zij kunnen nu met hun resultaten aan de slag.”

Het Vlaamse indicatorenproject voor de geestelijke gezondheidszorg verloopt, net als bij de algemene ziekenhuizen, op vrijwillige basis: voorzieningen kiezen zelf of ze meedoen, welke indicator ze wensen te meten en of ze hun resultaten bekend maken. “Momenteel zijn 104 voorzieningen het engagement aangegaan om deel te nemen aan het indicatorenproject in 2017. De sectorresultaten van de eerste VIP-meting zijn beschikbaar op de website van Zorg en Gezondheid. Voor deze eerste meting kunnen voorzieningen nog zelf kiezen of ze hun individuele resultaten bekend maken. Het is onze intentie om de metingen vanaf 2017 bekend te maken op de website zorgkwaliteit.be, ook tot op het niveau van de individuele voorziening”, kondigen Gert Peeters en Frieda Matthys aan.