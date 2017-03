Gluren bij BV's: Zo hip ziet Koen De Bouw eruit in Hollywood

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram, die we graag even voor je bundelen.

Actrice Marie Verhhulst, dochter van Gert, en haar hond genoten tijdens het lenteweer van deze week aan de zee.

Zeetje ? Een bericht gedeeld door MarieVerhulst (@verhulstmarie) op 27 Mrt 2017 om 10:25 PDT



Evi Hanssen is fan van de derde collectie Odette-brillen van Eline De Munck, zo liet ze onder een selfie op Instagram weten aan haar volgers.

Ik ben grote fan van @elinedemunck en @odettelunettes. Top vrouw. Prachtige collectie ?????????? Een bericht gedeeld door Evi Hanssen (@evihanssen) op 30 Mrt 2017 om 1:49 PDT



An Lemmens is dol op haar paardje en toont het mooie dier op een selfie. "Hij is gewoon een droom", staat erbij te lezen.

Hij ís gewoon een droom ?? #draumur #icelandichorse #islandshest #islandpferd #ijslander #ijslandspaard #horse #mylittlepony #adreamcometrue Een bericht gedeeld door An Lemmens (@anlemmensofficial) op 30 Mrt 2017 om 4:43 PDT



Griet Vanhees ging eten in Air Republic in Cadzand, het nieuwe restaurant van Sergio Herman en dat het lekker was. Dat schrijft ze onder een kiekje met de kok.

It was TOP! @airrepublic #cadzand @sergioherman #goodfood #food Een bericht gedeeld door Griet Vanhees Maternity (@grietvanhees) op 28 Mrt 2017 om 7:00 PDT



Koen De Bouw zit sexy te wezen op de 'Last Tycoon'-set in Hollywood. "Aan het wachten om te starten", schreef hij bij dit klassevolle kiekje.

Waiting to get started. #morning #actor #set #trailer #trailerlife #lala #rudeboy @janiebryant Een bericht gedeeld door Koen De Bouw (@koendebouw) op 29 Mrt 2017 om 7:17 PDT



Actrice Veerle Dobbelaere is fan van hoe haar partner Alain zich klaarmaakt voor een concert met de Magical Flying Thunderbirds, zo blijkt uit dit filmpje op Instagram.

Hij maakt zich klaar. ....?? @mft_2017 Een bericht gedeeld door Veerle Dobbelaere (@veerledobbelaere) op 27 Mrt 2017 om 11:43 PDT



Lesley-Ann Poppe deelde een jeugdfoto van 'haar knappe man' Kevin, die ooit nog werkte als model.

Mijn knappe man ? #handsomehusband #fatherofmychild #modelling @24klebreton Een bericht gedeeld door Lesley-Ann Poppe (@lesleyannpoppe) op 28 Mrt 2017 om 11:15 PDT



Liefde volgens zanger en presentator Sean Dhondt is... samen basketballen door de ring halen.