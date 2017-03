Zondag is heel Antwerpen in de ban van de Ronde van Vlaanderen. Het is de eerste keer dat deze voorjaarsklassieker in de Scheldestad start. Ook ex-Ronde-winnaar Nick Nuyens zal aanwezig zijn als manager van zijn nieuwe wielerploeg Veranda’s Willems-Crelan. Antwerpen heeft een speciale plek in zijn hart. “Ik heb prachtige herinneringen aan de koersen die ik hier reed, en aan café Den Engel op de Grote Markt waar ik me vaak heb omgekleed voor het Na-Tourcriterium.”