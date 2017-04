5 lentetrends waar iedereen mee staat

Naast meedogenloos futuristische catwalkdesigns heb je heel wat lentetrends die wél draagbaar zijn. Gelukkig maar, anders wisten we dit jaar niet wat aan. Trends die eruit springen? Maagdelijk wit, t-shirts met label, comfy pantoffels, bigger than big tassen én (heerlijk romantisch) de bloemenprint.

1. Witter dan wit

Vooral tijdens de zomermaanden sla je met wit een homerun. Kleed je van kop tot teen in het wit (ja een wit hemd op een witte linnen broek mag!) en werk af met statement accessoires of een coole handtas. Een winner.

2. Logomania

Slogans worden vervangen door logo’s. Deze lente ben je trots op wat je draagt en laat je dat graag zien. Liefst in combinatie met witte sneakers en een jeans. Hou het simpel en sporty.

3. Pantoffel parties

Dat heb je goed gehoord: haal die sloffen maar boven. Dit jaar loop je er gewoon mee over de winkelstraat en dat ziet er best cool uit. Het leukste onder een cropped jeans zodat je nog een stukje enkel ziet.

4. Big spenders

Tassenontwerpers hebben duidelijk niet aan onze schouders gedacht deze zomer. Handtassen waar je een tweede outfit, volledige beautycase en drie lunchboxen in kwijt kan, zijn geen uitzondering.

5. Flowerpower

Bloemen zijn écht krachtig in 2017. Dat wil zeggen: groot en opvallend, het liefst in clashy kleuren. Wist je dat roze en oranje eigenlijk best mooi samengaan?