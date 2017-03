Problemen met erfgoeddepot: verhuizing 10.000 kunstwerken kost 150.000 euro

Mechelen / Muizen - De stad Mechelen moet tijdelijk op zoek naar een extern depot voor de opslag van 10.000 kunstwerken, een extra kost van 150.000 euro. Door problemen met de kalkhennep geraakt het nieuwe erfgoeddepot Rato in Muizen niet tijdig klaar. Een rechter en onafhankelijke experts moeten de zaak nu uitklaren.

In het najaar van 2016 stelde de stad trots het toekomstige depot in de voormalige fabrieken van Rateau op de Leuvensesteenweg voor. De boxen waarin de stad haar erfgoedstukken in de toekomst bewaart, zijn opgebouwd uit kalkhennep. “Dat is een duurzaam CO2-neutraal alternatief voor dure airco-installaties die anders het klimaat op punt houden. Wij hebben daar deskundigen van de KU Leuven bij betrokken”, vertelt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen).

Alleen duiken er na enkele maanden problemen op met de panelen uit kalkhennep. “Ze vertonen schimmelvorming en ze sluiten niet allemaal goed op elkaar aan, waardoor er spleten blijven. Er zitten panelen van minderwaardige kwaliteit tussen, de kwaliteit verschilt sterk”, zegt Siffer.

Schepen: "Iedereen van goede wil"

De stad is daarom een gerechtelijke procedure gestart om de problemen uit te klaren. “Iedereen is van goede wil om naar oplossingen te zoeken. Zowel de aannemer als de architect verschijnen vrijwillig voor de rechter. Het is niet onze bedoeling om jarenlang juridisch strijd te leveren. Wij willen het dossier alleen maar laten uitklaren door een onafhankelijke partij, een rechter en experts die niet gebonden zijn aan een van de partijen”, legt de schepen uit.

Het probleem met de kalkhennep is alleszins een vervelende zaak voor de Mechelse aannemer Van Poppel. Die kreeg van de stad de opdracht om het nieuwe depot te realiseren en werkt voor de panelen samen met een onderaannemer. “Wij stellen alles in het werk om een constructieve oplossing te vinden. De stad heeft beslist om de zaak voor de rechter te brengen. Wij zijn daarmee akkoord gegaan”, reageert Bob Van Poppel.

Aannemer: "Zeer innovatief product"

De oorzaak voor de schimmelvorming zoekt de aannemer ook in het gebouw zelf. “Kalkhennep is een zeer innovatief product en het is de eerste keer dat er op zo’n grote schaal mee wordt gewerkt. De panelen worden droog aangeleverd. Er zit nog wel wat restvocht in, maar in een gebouw gaat dat natuurlijk moeilijker weg”, zegt Van Poppel.

Voor het bewaren van erfgoedcollecties is een constante temperatuur en luchtvochtigheid belangrijk. Om die reden riskeert de stad het niet om de objecten binnenkort te verhuizen naar depot Rato. De huur van de huidige opslagloods kan de stad maar verlengen tot eind juni. Daarom moet ze extern op zoek naar een tijdelijke locatie. “Die zijn beschikbaar. Dat is niet het probleem, maar we moeten er wel een overheidsopdracht voor uitschrijven”, stelt Björn Siffer.

Daarvoor reserveert de stad na groen licht van de gemeenteraad 150.000 euro: 90.000 euro voor de verhuizing van de stukken en nog eens 10.000 euro per maand voor de huur van de loods. “Wij willen die extra kosten wel verhalen op de aannemer”, zegt de schepen nog. Het is een rechter die zich daarover zal uitspreken. Normaal moest het nieuwe erfgoeddepot in het voorjaar van 2018 klaar zijn. Met de inrichting van het depot is een investering van 1,3 miljoen euro gemoeid.