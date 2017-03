Zeker zes doden en 50 gewonden bij aanslag op markt in Pakistan

Op een markt in de stad Parachinar, in het noordwesten van Pakistan, zijn vrijdag bij een bomaanslag zeker zes mensen om het leven gekomen. Dat heeft de lokale overheid meegedeeld. Er raakten ook een vijftigtal mensen gewond. De aanval vond plaats in een gebied waar vooral sjiieten wonen.

“Het dodental kan nog oplopen. En er komen nog altijd gewonden binnen”, zegt Moeen Begum, chirurg bij het openbaar ziekenhuis van Parachinar.

Parachinar is de grootste stad van het stammengebied Kurram, nabij de grens met Afghanistan. De stad werd in januari al eens getroffen door een aanslag, waarbij 25 mensen om het leven kwamen. Die aanslag werd later opgeëist door de taliban.

Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag van vrijdag.