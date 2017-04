3 kledingtips om instant slanker te lijken

We hebben allemaal wel eens een dagje dat we ontevreden naar de spiegel staan te staren met onze buik ingetrokken. Dat dat geen drama hoeft te zijn, bewijzen deze slimme kledingtips waarmee je meteen slanker lijkt. Fake it till you make it, met deze handige weetjes!

1. Je wilt…dunnere benen

Heb je wat zwaardere bovenbenen, dan kun je verschillende richtingen uit. Een rok of jurkje met A-lijn tot op kniehoogte leidt de aandacht naar je taille en verlengt zo je benen, waardoor ze ook slanker lijken.

Draag je liever een broek, dan kun je beter voor een recht model kiezen. De rechte broekspijpen geven je onderbenen wat meer volume. Het gevolg: je benen worden mooi uitgebalanceerd en je bovenbenen ogen dus ook smaller.

Een oversized sweater op je broek heeft nog eens een extra afslankend effect! Zo verleg je je ‘zwaartepunt’ naar je bovenlichaam en lijken je benen opnieuw slanker.

2. Je wilt…je buikje verstoppen

Om meer taille te creëren, draag je best kleding die start – of stopt bij je taille. Je taille is het smalste deel van je romp. Door hier extra de aandacht op te vestigen, valt je buikje meteen minder op. Biker jackets of korte jeansjasjes zijn perfect om je optisch meer taille te geven, net als een getailleerde blazer. Doe deze nooit dicht, maar laat ze nonchalant openhangen.

Ook een V-hals staat je op het lijf geschreven: die trekt de aandacht naar je hals en doet je bovenlichaam wat langer en dus smaller lijken. Voor een extra verlengend effect combineer je deze met een lange halsketting.

3. Je wilt…dunnere billen

Een lange blazer met brede schouders doet je schouders breder lijken, waardoor je heupen en billen meteen smaller lijken. Draag je graag jeans, let er dan op dat je broekszakken op de achterkant voldoende groot zijn én op de juiste plaats zitten – op die manier hebben ze een afslankend effect. Kleine broekszakken die te hoog of te laag zitten, doen je billen dikker lijken dan ze zijn.

Hetzelfde geldt voor prints of lichte kleuren. Voor een optimaal afslankend effect kies je dus best voor een zwarte, donkerblauwe of donkergrijze jeans. Schoenen met een hak bezorgen je eveneens een slanker silhouet. Naaldhakken brengen je figuur uit balans, maar open pumps of hoge sandalen met een stevige hak zijn helemaal perfect!