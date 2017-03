Utopolis en Planckendael niet meer te bezoeken met Uitpas

Mechelen - Twee van de populairste attracties in Mechelen, Utopolis en Planckendael, zijn sinds een tijdje niet meer te bezoeken met een Uitpas. Gemeenteraadslid Hans Keldermans (Vlaams Belang) betreurt dat.

Keldermans kaartte tijdens de jongste gemeenteraad aan dat Mechelaars met een verhoogde tegemoetkoming niet meer kunnen genieten van een kansentarief in de twee attracties. “Is het stadsbestuur eventueel bereid een extra financiële inspanning te leveren om deze voormalige partners opnieuw bij dit uitstekend initiatief te halen? Dat zou mooi zijn”, stelt het raadslid.

Op dit moment draagt de stad veertig procent van de kosten voor de Uitpas. Voor de bioscoop kwam dat neer op 11.101 euro en voor het dierenpark op 4854 euro. “Zestig procent wordt gedragen door de aanbieder en twintig procent door de gebruiker”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen).

Nieuwe gesprekken

Het budget dat vrijkomt, zet de stad in voor andere initiatieven. “Zo willen wij meer samenwerken met sport- en jeugdclubs, maar wij praten bijvoorbeeld ook met de uitbaters van de nieuwe schaatspiste”, vertelt Siffer.

Al hoopt Mechelen ook Utopolis en Planckendael opnieuw te betrekken. “In de bioscoop voeren we gesprekken met het nieuwe management. Aanvankelijk kon je met de Uitpas in Utopolis niet terecht op woensdagnamiddag, tijdens de weekends en tijdens schoolvakanties. Toen daar een vraag bij kwam om ook de vrijdagavond te schrappen, had Cultuurnet het daar moeilijk mee”, legt de schepen uit. In Planckendael is het probleem van technische aard. Hans Keldermans vraagt het stadsbestuur om de Uitpas niet alleen digitaal te maken. Dat zou mogelijk ook een oplossing zijn voor een bezoek aan het dierenpark.