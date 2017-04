Trouwfeest, communiefeest of lentefeest? Zo kies je de juiste outfit

De lente is begonnen en dat betekent ook dat het feestseizoen van start gaat! Word jij binnenkort op een trouwfeest, communie of lentefeest verwacht? Dan hoef je je alvast geen zorgen te maken om je outfit dankzij onze tips.

1. Houd het simpel

Simpel? Ja, simpel. Het perfecte kledingstuk is er eentje dat je eindeloos kunt combineren en stylen. Zo kun je het gerust naar verschillende feesten dragen – zonder dat iedereen het merkt én kun je het ook achteraf nog dragen. Denk aan effen kleuren, niet-glanzende stoffen en eenvoudige modellen – die je helemaal party proof maakt met de juiste accessoires.

Een elegant kleedje als basisstuk is een absolute aanrader! Ga hier eerst naar op zoek, zodat je nadien de perfecte accessoires kunt uitzoeken.

2. Kies de juiste accessoires

Accessoires zorgen niet alleen voor een feestelijke touch, ze maken je outfit ook áf. Voorzie dus genoeg tijd om ze zorgvuldig uit te kiezen. Een clutch is het feestaccessoire bij uitstek. Wil je ze met meerdere outfits kunnen combineren, kies dan voor een metallic exemplaar in goud of zilver. Verder zijn ook een paar feestelijke oorbellen de perfecte toevoeging aan je feestoutit.

3. Vind de perfecte feestschoen

Geen feestje zonder pumps, zoveel is zeker. Kies voor een paar waar je je goed in voelt, want alleen zo zul je voluit kunnen genieten van het feest. Kies dus voor een stevige hak waarmee je gemakkelijk kunt stappen. Net zoals je clutch kun je voor een metallic kleur kiezen die je gemakkelijk kunt combineren. Of ga voor een nudetint: een open pump in een nudetint verlengt je benen – en laat net dat de reden zijn waarom je graag hakken draagt!

TIP: Wil je je schoenen nog niet dragen voor het feest zelf, maar wil je er wel zeker van zijn dat ze goed zitten? Doe een sok aan in je schoenen en houd ze even onder de haardroger vanop 20 cm afstand. De warmte zorgt ervoor dat de schoen zich naar de vorm van je voet zet, zonder dat je ze moet inlopen!