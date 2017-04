Beauty & The Beast voor fashionista’s

Het sprookje ‘Beauty & The Beast’ is hot and happening. Van de kaskraker zelf tot uitgebreide merchandise, het romantische verhaal is helemaal terug. Ook de modewereld heeft de sprookjeskriebel flink te pakken. Zowel designers als grote modetekens baseren hun collectie op het verhaal. Van een jeans met rozenprint tot metallic schoenen…Zo ben je de Belle van de streetstyle!

Rozenprint als subtiel detail

Wie denkt aan het sprookje denkt aan de rode roos die symbool staat voor de moraal van het verhaal. Merken spelen hier gretig op in en laten de roos terugkomen in hun collecties. Bloesjes, sweaters en zelfs je jeans mag gerust een sprookjesachtige touch krijgen.

Het iconische geel

De trendkleur van deze lente en de iconische jurk van Belle…Een gele jurk is 100% Belle en het beest. Toch liever wat subtieler? Een gele rok, juwelen of handtas is altijd een goede keuze. Tip : geel komt nog mooier uit als je een beetje zongebruind bent.

Metallic als afwerking van je outfit

Metallic accessoires passen letterlijk overal bij. Brons en zilver combineren mooi met felle kleuren, prints of neutralere tinten zoals zwart en grijs. Deze stukken zijn alvast geïnspireerd op de personages die veranderen in een klok, kandelaar of theepot!

Beestig blauw

Dat ook het beest zijn invloed heeft op modegebied is duidelijk. Koningsblauw en babyblauw zijn net zo iconisch als het gele van Belle. Diepblauw combineer je het best met neutrale stukken zoals een jeans of zilveren accessoires. Babyblauw zorgt voor een frisse, lente-achtige outfit.