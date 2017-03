Een vrouwelijke baas? Dan heb je geluk

Vrouwen scoren hoog op leiderschapskwaliteiten en zijn beter geschikt voor een leidinggevende functie dan mannen. Dat heeft een Scandinavische studie bevestigd. "Ze communiceren beter, zorgen voor vernieuwing en kunnen veel beter resultaatgericht werken."

Vrouwen zijn betere managers dan mannen. Om tot dit besluit te komen onderzocht de BI Norwegian Business School de persoonlijkheid en het karakter van 3000 managers. Vrouwen scoorden opmerkelijk betere punten als het over zin voor initiatief en duidelijke communicatie gaat, over vernieuwing, sfeer en ondersteuning en resultaatgericht werken.

Mannelijke managers gaan dan weer beter om met stress en zijn emotioneel toch nog steeds een pak stabieler.

"Een goede onderneming slaagt erin om klanten aan te trekken, de productie te verhogen, en om winst te maken. Vrouwen scoren betere punten als het over 'managen' van zo'n onderneming gaat. Ze staan meer open voor vernieuwing, maar ook als het over duidelijke communicatie gaat en doelgericht leiding geven, zijn ze gewoon beter", zegt professor Øyvind L. Martinsen, die het onderzoek heeft geleid.

"Een spijtige zaak dus dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in veel hogere functies", besluit de professor. "We denken misschien dat er vooruitgang wordt geboekt, maar dat is niet altijd het geval. In de Verenigde Staten is het aandeel vrouwen aan de top van de 500 meest succesvolle bedrijven vorig jaar bijvoorbeeld met meer dan 12 procent gedaald."

"Vrouwen liggen misschien vaker wakker 's nachts en kunnen minder omgaan met stress, maar toch mogen we niet ontkennen dat vrouwen betere managers zijn dan mannen. Dat is een waarheid die we onder ogen moeten zien."