Mazelen rukken op in Wallonië, Vlaanderen blijft gespaard

De Wereldgezondheids-organisatie (WHO) trekt aan de alarmbel omdat de mazelen weer oprukken in Europa. Dit jaar werden al honderden kinderen én volwassenen ziek. Er sterven ook nog steeds mensen aan complicaties.

Het begint met een verkoudheid, koorts en hoesten, en even later verschijnen er vlekjes, meestal op je gezicht, die zich over je hele lichaam verspreiden. Het mazelenvirus is enorm besmettelijk en gevaarlijk, met als meest ernstige risico long- en hersenontsteking, mogelijk met de dood tot gevolg. Een behandeling bestaat niet, maar een simpel vaccin – een dosis op de leeftijd van één jaar en een dosis in het vijfde leerjaar – voorkomt besmetting.

In Vlaanderen zijn vorig jaar 96,2% van de baby’s ingeënt tegen de mazelen (het mazelen-bof-rubella-vaccin). Voor de tweede dosis ligt dat aantal naar schatting wat lager.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als doelstelling een vaccinatiegraad van 95% om de hele bevolking te beschermen en Vlaanderen zit op dat vlak wel goed. Maar andere Europese landen staan er slechter voor. Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Roemenië, Zwitserland en Oekraïne halen de aanbeveling niet en dat heeft momenteel grote gevolgen. De mazelen zijn er aan een opmars bezig en de WHO verwacht dat het aantal besmettingen nog zal toenemen.

Lopend vuur

In heel Europa hebben enkel al in januari dit jaar meer dan 550 kinderen en volwassenen de mazelen gekregen. Een uitschieter is Roemenië, dat sinds januari vorig jaar meer dan 3.400 besmettingen telt. Zeventien patiënten zijn er overleden. “Mazelen verspreiden zich als een lopend vuurtje”, zegt vaccinoloog professor Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen). “Helaas worden de risico’s nog geregeld onderschat.”

De helft van de patiënten nu zijn boven de 15 jaar. “Dat duidt erop dat we in het verleden steken hebben laten vallen”, zegt Van Damme. “En Wallonië hinkt op dat vlak in ons land nog achterop. Sinds begin dit jaar zijn er daar al meer dan 200 gevallen van mazelen gemeld.” Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het in Vlaanderen slechts om één geval.

Besmette Roemeen

In Wallonië begon het half december vorig jaar allemaal met één persoon die besmet terugkwam uit Roemenië. “Wegens de huidige reispatronen is geen enkele persoon of geen enkel land buiten het bereik van het mazelenvirus”, zegt dokter Zsuzsanna Jakab, regionaal directeur van de WHO voor Europa. “Er zullen nog meer uitbraken volgen in Europa en elders, tot elk land het vaccinatieniveau bereikt dat nodig is om zijn bevolking volledig te beschermen.”

Vorig jaar kregen zo’n 4.500 Europeanen de mazelen. Een mazelenepidemie in ons land is geleden van 2011. Toen werden 650 kinderen en volwassenen ziek.