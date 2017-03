Anderlecht hoopt op meer dan 20 miljoen voor Teo

Anderlecht begint met heuglijk nieuws aan play-off 1. Het lichtte bij Dynamo Kiev de aankoopoptie (4,75 miljoen) van Lukasz Teodorczyk (25) en de topschutter tekende tot 2020. Maar de kans dat RSCA hem deze zomer kan houden, is zowat nihil. Paars-wit denkt wel aan een transferbedrag hoger dan 20 miljoen.

Als Anderlecht kampioen wordt zal Lukasz Teodorczyk - nu al 28 goals in alle competitie samen - daar een belangrijk aandeel in hebben. Anderlecht is dan ook verheugd. “We betaalden 4,75 miljoen aan Kiev”, aldus manager Herman Van Holsbeeck. “Teo wil nu topschutter worden en ons als kampioen naar de Champions League loodsen. Of hij hier nu de best betaalde speler is? Hij gaat een loon verdienen navenant zijn prestaties, ja. Met zoveel goals zat hij in een comfortabele onderhandelingspositie.”

Maar volstaat dat om Teodorczyk volgende zomer te houden? “Hij is hier gelukkig”, vervolgt Van Holsbeeck. “Misschien kunnen we hem volgend jaar Champions League-voetbal bieden en we stelden niet voor niets een project van drie jaar voor. In zijn hoofd is Teo nu nog niet klaar om te vertrekken, maar over een maand kan dat al anders zijn. Als hij zo blijft scoren in play-off 1 zullen de aanbiedingen wel komen.”

Toch werden clubs als AC Milan, Everton, West Ham... al aan de Pool gelinkt. Velen gingen ervan uit dat Teo minstens een vaste opstapclausule in zijn contract bij Anderlecht wou, maar dat staat er niet in.

“Klopt”, zegt Van Holsbeeck. “Dan kunnen we de aanbiedingen tegen elkaar afwegen. Naar Rusland keert hij nooit meer terug, maar als er een Chinese club bij is, spreek je al snel van bedragen buiten categorie. Voor minder dan 15 miljoen vertrekt hij sowieso niet. Of hij met Tielemans zal kunnen concurreren om de duurste uitgaande transfer ooit uit België te worden? Laat ons hopen dat ik straks dat soort problemen ken.”