Bernie Ecclestone keert terug naar de F1-paddock

Volgende maand zullen we Bernie Ecclestone voor het eerst sinds hij aan de kant werd geschoven als F1-baas opnieuw in de F1-paddock zien rondlopen.

Na jarenlang aan het hoofd te hebben gestaan van de Formule 1 werd Bernie Ecclestone door de Liberty Media, de nieuwe eigenaars van de Formule 1, aan de kant geschoven. Chase Carey nam de functie van Ecclestone op zich.

Bernie Ecclestone bleef echter wel actief als erevoorzitter van de Formule 1, al zagen we de Brit niet opduiken tijdens de GP van Australië, de openingsrace van het nieuwe F1-seizoen. Daar moeten we trouwens weinig achter zoeken want de ondertussen 86-jarige Bernie Ecclestone bezocht al geruime tijd niet langer al de zogenaamde 'overzeese' F1-races. Bovendien was er voor Ecclestone geen reden om toch aanwezig te moeten zijn.

Aangezien ook China omwille van haar verre afstand van de F1-fabrieken een zogenaamde 'overzeese' race is zullen we Bernie Ecclestone ook daar niet zien. Tijdens de GP van Bahrein, de derde race van het seizoen, zullen we Bernie Ecclestone echter wel door de F1-paddock zien lopen.

De voormalige F1-baas kreeg volgens het Duitse Auto, Motor und Sport immers een formele uitnodiging van Hamad bin Isa Al Khalifa, de kroonprins van Bahrein. Hamad bin Isa Al Khalifa is een goede vriend van Bernie Ecclestone en was ook aanwezig op het afscheidsfeestje van Bernie Ecclestone dat een tijdje geleden door Flavio Briatore in Londen werd georganiseerd.

Grote vraag is ook of de Formule 1 nu anders aanvoelt zonder Bernie Ecclestone in de F1-paddock. Red Bull F1-teambaas Christian Horner reageerde alvast gevat op de vraag: "Hoe weet jij zeker dat hij hier de boel niet meer runt?"

"Ik denk dat hij in zijn nieuwe functie nog steeds een belangrijke bijdrage zal leveren," verwijst Horner naar de rol van erevoorzitter die Ecclestone bekleed. "Ik ben er zeker van dat hij binnenkort tijdens enkele races aanwezig zal zijn. Hopelijk zullen de nieuwe eigenaars van de Formule 1 zijn kennis er ervaring gebruiken om verder te bouwen op al het goede werk dat hij voor de sport verricht heeft," besluit Horner.

