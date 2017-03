Kapitein Jos Dickens (63) gaat na 35 jaar dienst met pensioen

Ravels / Turnhout - Na 35 jaar neemt kapitein Jos Dickens (63) uit Weelde (Ravels) afscheid van de brandweer van Ravels en van Hulpverleningszone Taxandria. “Het wordt een hele aanpassing”, zegt hij.

Dickens klopt vandaag zijn laatste werkdag aan de Noord-Brabantlaan in Turnhout als waarnemend commandant van de Hulpverleningszone Taxandria. In 1982 maakte hij zijn debuut bij de brandweer van Ravels. De pompiers werden toen nog via sirenes in het dorp naar de kazerne geroepen. “Na de fusie in 1976 zijn er in Ravels sirenes geplaatst op het dak van het gemeentehuis, in Geeneinde en in de kerktoren van Poppel. Als de sirenes begonnen te loeien, waren niet alleen de spuitgasten op de hoogte, maar het hele dorp”, zegt ­Dickens.

De grootste brand die Dickens heeft gekend, is die in het brandstoffenbedrijf Van Raak in september 2001. Vorige week werd Jos Dickens door zijn collega’s nog bij de neus genomen. Tijdens zijn laatste uren als officier van wacht werd hij opgeroepen voor een nep-brand op het terrein van Van Raak. Nadien werd hij door zijn collega’s getrakteerd op een schuimdouche.

De voorbije tien jaar was Dickens beroepskracht. Hij begeleidde mee de hervorming van de brandweer. Als postoverste in Ravels wordt Dickens opgevolgd door Jan Druyts.

Dickens heeft wel een beetje schrik van het zwarte gat. “Maar enkele weken geleden heb ik samen met mijn vrouw Vera een mobilhome gekocht”, vervolgt Dickens. “De eerste bestemming over enkele maanden ligt vast. Dat wordt Frankrijk.”