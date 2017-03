Doelsaldo dwarsboomt EK-kansen Red Flames U17

Brussel - De Belgische voetbalmeisjes onder 17 jaar zullen er niet bijzijn op het EK, dat van 2 tot 14 mei in Tsjechië gespeeld wordt. De jonge Red Flames wonnen woensdag in hun derde en laatste groepswedstrijd in de eliteronde in het Franse Martigues met 2-0 van Rusland en eindigden zo als tweede in hun poule. Ze maakten nog een kans om als beste runner-up opgevist te worden voor het EK - naast de zes groepwinnaars en gastland Tsjechië mocht ook de beste tweede naar het EK - maar de resultaten uit de andere groepen bleken ongunstig voor de Flames.

Duitsland bijvoorbeeld eindigt als tweede in groep 3, achter Engeland, maar kent een gunstiger doelsaldo. Het resultaat behaald tegen de laatste in de groep telde in de berekening hiervan overigens niet mee.

“Met zes op negen kunnen we toch tevreden zijn”, aldus Tamara Cassimon, bondscoach van de Red Flames U17, op de KBVB-website. “Mijn groep was het jongst van alle deelnemende landen, met onder andere negen speelsters geboren in 2001 en zelfs één in 2002. De andere landen spelen overwegend met 2000’ers. Bij de start van het toernooi kregen we een fikse opdoffer te verwerken toen Vrithof uitviel met een knieblessure, maar mentaal hebben de speelsters zich uiterst weerbaar getoond. We kunnen als groep positief terugblikken op deze eliteronde, die overigens prima georganiseerd werd door gastland Frankrijk. De Franse meisjes waren ook beduidend sterker dan ons, dus zij winnen verdiend de groep”.

De Flames geboren in 2000 sluiten volgend jaar aan bij de U19-selectie van coach Kris Van Der Haegen. Diegene geboren in 2001 en 2002 kunnen er nog een jaartje U17 bijdoen.