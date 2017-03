Tjop’s en Meat & Griet naar finale, maar...kijker mag nog derde pop-up naar Blankenberge sturen

Verrassing van formaat in Mijn Pop-uprestaurant: een van de twee zaken die donderdagavond moesten sluiten, Madam P en Table’O, krijgt volgende donderdag een herkansing.

Het is een heftige week geweest in Mijn Pop-uprestaurant, met een bizarre wending. Eerst kregen de kandidaten te horen dat twee van de vier pop-ups die nog in de race waren, tegelijk de deuren zouden moeten sluiten. Om te beslissen wie volgende week naar de finaleweken in Blankenberge mocht, werden dinsdag eerst recensenten Luc Appermont en Bart Kaëll uitgestuurd.

Voor de jury telden ook de zakelijke cijfers, de hygiëne én de evolutie die de duo’s maakten. Uiteindelijk trokken Karel en Birger van Tjop’s in Antwerpen en Yannick en Leena van Meat & Griet in Kortrijk aan het langste eind. Bij Karel en Birger waren er tranen van blijdschap te bespeuren. “Omdat Blankenberge zo dicht bij huis is”, aldus de West-Vlamingen.

Intussen kregen tranen de bovenhand bij Laure en Charlotte (Madam P.) in Antwerpen en Mitchell en Daniela (Table’O) in Kortrijk. Maar Evi Hanssen zorgde voor een onverwacht einde. “Ik heb nog een belangrijke mededeling”, klonk het. “In Blankenberge is er ruimte voorzien voor drie pop-ups. Dat wil dus zeggen dat er nog altijd iemand mee kan naar Blankenberge ...” Wie dat zal worden, dat zal op donderdag 6 april bekend zijn.