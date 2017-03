Chinezen Sui Wenjing en Han Cong zijn wereldkampioen kunstschaatsen bij de koppels

Sui Wenjing en Han Cong hebben zich donderdag in de Finse hoofdstad Helsinki tot wereldkampioen kunstschaatsen voor koppels gekroond. Het Chinese duo sprokkelde in totaal 232,06 punten en bleef daarmee de Duitsers Aliona Savchenko en Bruno Massot (230,02 punten) en de Russen Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov (219,03 punten) voor.

Het is voor Wenjing en Cong, die op de twee voorgaande WK-edities telkens de zilveren medaille pakten, hun eerste wereldtitel. Volgend jaar staan in februari de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang op het programma.