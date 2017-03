Putte - Een 45-jarige vrouw is gisteren in koelen bloede vermoord op straat in Beerzel. De dader, haar ex, pleegde nadien zelfmoord. “Hij zei onlangs dat hij haar wel zou vinden, maar dat hij haar zou vermoorden, heeft niemand zien aankomen”, zegt een vriendin van het slachtoffer.

Kort voor zes uur gisterochtend reed de 45-jarige Cindy Tubbax, zoals ze dagelijks doet, naar haar werk in krantenwinkel Multishop, in het centrum van Beerzel (Putte). Ze parkeerde haar wagen in de Lindenlaan, ...